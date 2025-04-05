Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Çan-Yenice karayolu üzerinde meydana geldi. F.C. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halindeki ve lambaları yanmayan Nadir Demirtaş yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Nadir Demirtaş yönetimindeki otomobil takla atarken, F.C. yönetimindeki otomobil de şarampole yuvarlandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Nadir Demirtaş ve aynı otomobilde bulunan Ahmet Talha Çakır, Nehir Demirtaş, Zeynep Demirtaş ve Hafize Demirtaş hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.