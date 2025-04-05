Kolu demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı
Hatay'da oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden küçük çocuğun kolu demir korkuluğa saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 09:17, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 09:31
Yürekleri ağza getiren olay, Antakya ilçesinde meydana geldi.
Mahallede oyun oynayan küçük çocuk, dengesini kaybetmesi sonucu düştü ve kolu demir korkuluklara saplandı. Çocuğun ağlaması üzerine durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kolu demir korkuluklara saplanan çocuk kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.