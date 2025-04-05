1.044 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi

Emniyet ve jandarma ekipleri, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında 86 ilde geniş çaplı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda toplam 484 kilogram uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 1.044 şüpheli yakalanırken, bunlardan 516'sı tutuklandı.

Emniyet ve Jandarma Koordinasyonlu Operasyonlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 71 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 ilde ise Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonların başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Polis Operasyonları

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin 71 ilde düzenlediği operasyonlara;

1.450 ekip,

3.626 personel,

18 hava aracı ve

39 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Bu operasyonlar sonucunda 332 kilogram uyuşturucu madde ve 7 milyon 760 bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma Operasyonları

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara ise;

308 ekip ve

1.987 personel katıldı.

Operasyonlar sonucunda 152 kilogram uyuşturucu madde ile 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Adli İşlemler

Operasyonlar kapsamında toplam 1.044 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 516'sı tutuklandı. Ayrıca, 138 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

"Her Sokakta, Her Caddede Biz Varız"

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, polis ve jandarma teşkilatına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:"Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."