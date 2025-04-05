Sis, 29 Sabiha Gökçen uçuşuna rota değiştirtti

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeniyle iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur atarken yakıt kritiğine giren 29 uçak İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı.

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