Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerdeki tıra otomobil çarptı
Pendik'te gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde sıkışan kişileri kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 11:26, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 11:14
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen otomobil çarptı.
Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan kişilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.