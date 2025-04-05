Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 62 Ölü, 7.388 Yaralı

Ramazan Bayramı tatili sona ermek üzere. Bu süreçte trafik kazaları ne yazık ki yaşanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden bayram tatilinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların sayısını paylaştı. Bugün sabah saatlerinde Pendik'te yaşanan korkunç kazaya da değinen Yerlikaya, açıklamalarda bulundu.

Tatilin İlk 7 Gününde 62 Kişi Hayatını Kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü olan Cuma günü 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 855 vatandaşımız ise yaralandı. Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda bayram tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen kazalarda 62 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7 bin 388 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu süreçte, maalesef toplamda 62 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 7.388 vatandaşımız yaralandı.

Ekipler Denetimlerini Sürdürdü

Bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 7. günü olan 4 Nisan 2025 Cuma günü trafik ekiplerimizce:

628.532 araç denetlendi.

26.475 araca hız ve radar işlemi yapıldı.

46.094 araca ise diğer işlemler uygulandı.

Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor.

"Personelimiz Kazaları Önlemek İçin Çalışıyor"

Kazaları önlemek için personelimiz gece gündüz çalışıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.