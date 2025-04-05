CMK Müdafi Ücretleri Artık Online Ödenecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görev yapan zorunlu müdafi avukatlara yapılacak ödemelerin bugünden itibaren Türkiye genelinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu yenilik, avukatların ödemelerini daha hızlı ve kolay bir şekilde alabilmelerini sağlayacak, böylece mesleki faaliyetlerinde zaman ve enerji tasarrufu yapmalarına olanak tanıyacak.

UYAP ve UHAP Entegrasyonu Tamamlandı

Zorunlu müdafi ücretlerinin elektronik ortamda ödenebilmesini sağlamak amacıyla, Adalet Bakanlığı'nın UYAP sistemi ile Türkiye Barolar Birliği'nin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP) arasında entegrasyon tamamlandı. Bu entegrasyon sayesinde, avukatlar CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP üzerinden online olarak yükleyebilecek ve ödemeler de sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeni Dönemin Avantajları

Bakan Tunç, uygulamanın sağlayacağı faydaları şu şekilde sıraladı:

Zorunlu müdafi ücretleri daha hızlı ve verimli bir şekilde ödenecek.

Baroların ve adliyelerin iş yükü azalacak, kırtasiye işlemleri minimuma inecek.

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak.

Bakan Tunç, açıklamasının sonunda "Elektronik ödeme uygulamasının barolarımız ve avukatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. Bu yenilikle birlikte, avukatların iş süreçleri daha etkin bir hale gelecek ve adalet sistemi daha verimli çalışacak.