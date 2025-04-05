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Alkollü çocuk partisinde başlayan kavgada kan aktı

Denizli'de sosyal medyada duyurusu yapılan 18 yaş altı çocuklar için düzenlenen alkollü partide kan aktı. Çıkan kavgada iki yerinden bıçak darbesi alan bir çocuk ağır yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 12:23, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 12:49
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Alkollü çocuk partisinde başlayan kavgada kan aktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece saat 23.30 sıralarında skandal bir olay yaşandı.

Sosyal medya üzerinden duyurusu yapılan 18 yaş altı gençler için düzenlenen alkollü partide iki çocuk tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından 17 yaşındaki çocuk partiden kaçtı. Kaçan çocuğu yakalamak için K.C. (17) ve arkadaşı peşine takıldı. Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde K.C. ve arkadaşı, kaçan çocuğu yakalayarak önce darbedip sonra iki yerinden bıçakladı.

YARALI ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bıçakla yaralanan çocuk yere yığılırken, K.C. ve arkadaşı olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan K.C., polis ekiplerinin çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Kavgada iki bıçak darbesi alan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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