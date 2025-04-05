Eskişehir'de yakalanan dilencilerin üzerinden 42 bin lira çıktı

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi'nde dilendiği tespit edilen H.N'yi (56) yakaladı. Daha sonra ekipler, H.N'yi almak üzere araçla gelen S.A. ve T.A. isimli kişileri de yakaladı.

Araçtaki çöp poşetinden ve dilencilik yaptıkları öne sürülen 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ve bir miktar döviz çıktı.

Zabıta ekiplerince paraya el konulurken 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari ceza uygulandı.