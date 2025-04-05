Eskişehir'de yakalanan dilencilerin üzerinden 42 bin lira çıktı
Eskişehir'de zabıta ekiplerinin dilencilik yaptıkları iddiasıyla yakalandığı 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ile bir miktar döviz ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 14:12, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 14:06
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi'nde dilendiği tespit edilen H.N'yi (56) yakaladı. Daha sonra ekipler, H.N'yi almak üzere araçla gelen S.A. ve T.A. isimli kişileri de yakaladı.
Araçtaki çöp poşetinden ve dilencilik yaptıkları öne sürülen 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ve bir miktar döviz çıktı.
Zabıta ekiplerince paraya el konulurken 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari ceza uygulandı.