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Adalet Bakanlığı'nın '0 Kadastro Dosyası' Hedefine Büyük Katkı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un başlattığı '0 kadastro dosyası' hedefi kapsamında Mut Kadastro Mahkemesi tüm davalarını sonuçlandırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 14:36, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 14:38
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Adalet Bakanlığı'nın '0 Kadastro Dosyası' Hedefine Büyük Katkı

Mut Kadastro Mahkemesi, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un talimatları doğrultusunda başlatılan "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi kapsamında büyük bir başarıya imza attı. Ülke genelinde uzun yıllardır süregelen kadastro davalarının çözüme kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar, meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, Mut Kadastro Mahkemesi, örnek bir kararlılıkla tüm derdest dosyalarını sonuçlandırarak 0 kadastro dosyası hedefine ulaşan mahkemeler arasında yer aldı.

42 Yıllık Dava Sonuçlandı

Mahkeme tarafından verilen kararlar arasında en dikkat çekici olanı, 1983 tarihli ve yıllardır karar düzeltme sürecinde bekleyen dosyaydı. Bu dava, 30 Ocak 2025 tarihinde karara bağlandı. Ayrıca, 2024 yılı içinde açılmış olan 11 dosya da istinaf bozma kararları doğrultusunda yeniden değerlendirilerek 3 Nisan 2025'te sonuçlandırıldı. Toplamda 12 dosya tamamlanarak mahkemede bekleyen hiçbir kadastro davası kalmadı.

Kronikleşen Davalara Neşter Vuruldu

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı analiz ve destek çalışmaları sayesinde, kadastro davalarının yıllarca süregelmesinin önündeki engeller tek tek tespit edildi. Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili sorunları, teknik bilirkişi raporlarındaki eksiklikler, keşif süreçleri ve personel yetersizliği gibi unsurların çözümüne yönelik teknik, teknolojik ve idari destekler sağlandı. Bu bütüncül yaklaşım neticesinde mahkemelerin karar süreçleri büyük ölçüde hızlandı.

Yargıya Güven Güçleniyor

Mut Kadastro Mahkemesi'nin gerçekleştirdiği bu sonuç, sadece yargısal bir başarı değil; aynı zamanda vatandaşların mülkiyet hakkı konusunda yaşadığı belirsizliğin sona ermesi anlamına geliyor. Uzayan davalarla yıpranan adalet algısı yerine, kararlılıkla tecelli eden bir yargı sistemi örneği olarak kayıtlara geçti.

Hedef: 2025 Sonunda Türkiye Genelinde 0 Kadastro Dosyası

Adalet Bakanlığı, 2025 yılının sonuna kadar geçmiş yıllardan kalma tüm kadastro davalarının sonuçlandırılmasını hedefliyor. Mut Kadastro Mahkemesi'nin başarısı, bu hedefe atılan somut ve güçlü adımlardan biri oldu.

  • Türkiye, 2025 yılı sonunda kadastro davalarını yargı gündeminden tamamen çıkarmayı hedefliyor.
  • Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen bu stratejik çalışmalar, yargının hızlandırılmasına ve toplumsal güvenin pekiştirilmesine büyük katkı sağlıyor.


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