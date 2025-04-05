43 İlin Geçiş Güzergahını Kullanacaklar Dikkat!

Vatandaşlar Ramazan Bayramı tatili dönüş yolculuğunda yağmura yakalandı. Emniyet uyardı: 43 ilin geçiş noktasında sağanak yağış etkili oldu. Büyükşehirlere dönüş yolculuğu yapan binlerce vatandaş, Kırıkkale'de yağış nedeniyle zorluk yaşadı. "Kilit kavşak" olarak bilinen bu bölgede trafik zaman zaman yavaşladı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Polis ekipleri sürücüleri, trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, Türkiye'nin dört bir yanından büyükşehirlere dönüş yapan vatandaşlar yollara çıktı. 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de ise öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, dönüş yolculuğunu zorlaştırdı.

Kırıkkale'de Trafik Durumu

Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarında araç trafiği zaman zaman yavaşladı. Islak yolların kayganlaşması nedeniyle bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Trafik yoğunluğunun arttığı anlarda güzergahlar polis ekiplerince havadan da görüntülendi. Ekipler, hem trafik akışını sağlamak hem de olası kazaları önlemek amacıyla yoğun mesai harcadı.

Emniyet'ten Sosyal Medya Üzerinden Uyarı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kurallara uymak hayat kurtarır. Dönüş yolculuğu başladı. Yolda sevdiklerimize kavuşmanın heyecanı kadar trafikteki sorumluluğumuzu da unutmayalım. Birkaç dakikalık dikkat, bir ömrü değiştirebilir. Güvenli yolculuklar.

Yetkililer, sürücülerin hız limitlerine uymaları, yağışlı havalarda daha dikkatli olmaları ve yorgun şekilde araç kullanmamaları konusunda uyarılarını yineledi. Yağışın etkili olmaya devam etmesi beklenirken, vatandaşların yola çıkmadan önce hava ve yol durumunu kontrol etmeleri önem taşıyor.