Kayseri'de 320 bin lira değerinde sahte tişört ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte lisanslı tişört ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, L.Ç. tarafından Seydili Mahallesi'nde bulunan bir kargo şirketine gönderilen pakette piyasa değeri yaklaşık 320 bin lira olan sahte lisanslı tişört ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.