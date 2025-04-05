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Milli Mücadele'nin Sesi: Anadolu Ajansı 105 Yaşında

1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve milli mücadeleye katkı sağlayan Anadolu Ajansı 105 Yaşında

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 19:04, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 19:06
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Milli Mücadele'nin Sesi: Anadolu Ajansı 105 Yaşında

Anadolu Ajansı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kuruldu ve bugün 105. yaşını kutluyor. Kuruluş amacı, Kurtuluş Savaşı süresince milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı milleti bilgilendirmek ve ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka duyurmaktı.

Anadolu Ajansı'nın Kuruluş Süreci

Anadolu Ajansının kuruluşu, "Milli Mücadele'nin dönüm noktası" denilebilecek zor günlerde gerçekleşti. İstanbul'un işgalinin ardından Anadolu'ya geçmek için yola çıkan aydınlar, Yunus Nadi (Abalıoğlu) ve Halide Edip (Adıvar), ajansın kurulması fikrini değerlendirdi. Ajansın adı "Anadolu Ajansı" olarak belirlendi.

Mustafa Kemal Paşa'nın Talimatı

Yunus Nadi'nin ifadesiyle "4 veya 5 Nisan akşamı" Mustafa Kemal Paşa'ya Anadolu Ajansının kurulmasından söz açıldı ve bu konuşmanın ardından ajans, 6 Nisan 1920'de kuruldu. "Mustafa Kemal" imzalı genelge, Anadolu Ajansının kurulduğunu duyurarak 8 Nisan 1920'de tüm yurda gönderildi.

Ajansın İlk Haberleri ve Etkisi

Anadolu Ajansı, ilk haberlerini 12 Nisan 1920'de servis etmeye başladı. İlk bültende, memleketin durumu ve ajansın kuruluş amacı anlatıldı.

Ajansın Genişleyen Etkisi

AA'nın haberleri sadece halka değil, cephedeki askeri birliklere de ulaştırıldı. Ayrıca, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde İtilaf Devletleri'nin baskılarına karşı bölge halkında direnme bilincini geliştirmek amacıyla yayın yapan Anadolu basınına da ulaştırıldı.

AA'nın Uluslararası Etkinliği

Dünyanın en saygın haber ajanslarından biri olan AA, 13 dilde hizmet veriyor ve global muhabir ağı sayesinde abonelerine 7 gün 24 saat hizmet sunuyor. "Değişen Dünyanın Habercisi" mottosuyla etkinliğini artıran AA, 49 uluslararası haber ajansıyla işbirliği yapıyor.

Teknolojik Altyapı ve Gelecek Planları

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansımız, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 'Cumhuriyet'in Habercisi' olarak misyonunu icra ederken, bugün 'Değişen Dünyanın Habercisi' olarak küresel ölçekte faaliyet gösteren bir medya kuruluşu haline geldi." ifadelerini kullandı. AA, teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla 2024'ü "Yapay Zekada Atılım Yılı" ilan etti.

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