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Adalet Bakanı Tunç, Avukatlar Günü'nü Kutladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatların mesleki koşullarını iyileştirmeye, savunma hakkının etkin kullanımını güçlendirmeye ve hukuk devleti ilkesini birlikte yüceltmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 19:06, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 19:08
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Adalet Bakanı Tunç, Avukatlar Günü'nü Kutladı

Bakan Tunç, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, avukatlık mesleğinin önemine dikkati çekti.

Avukatlar Günü'nü kutlayan Tunç, avukatların yalnızca birer hak savunucusu değil, aynı zamanda toplumsal barışın, bireyin hak ve özgürlüklerinin, adil yargılanma hakkının güvencesi olduğunun altını çizdi.

Tunç, savunma makamının adalet sistemi içindeki yerinin hayati önemde olduğunu vurgulayarak, bağımsız, tarafsız ve etkin yargı için güçlü savunmanın gerekliliğine işaret etti.

Hukuk ve adalet için emek veren, mesleğini büyük özveriyle sürdüren tüm avukatlara teşekkür eden Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatların mesleki koşullarını iyileştirmeye, savunma hakkının etkin kullanımını güçlendirmeye ve hukuk devleti ilkesini birlikte daha da yüceltmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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