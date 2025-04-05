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Ümit Özdağ'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. 2 farklı dosyada yargılanacak olan Özdağ hakkında 'halkı kin ve öfkeye tahrik' suçlamasından ise henüz iddianame hazırlanmadı. Özdağ'ın avukatı ikinci iddianame için pazartesiyi işaret etti.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 19:24, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 19:29
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Ümit Özdağ'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlayıp ardından genişletilen soruşturma kapsamında tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkındaki iddianamenin hazırlanmadığını belirterek 'yargılanmak istiyorum' çağrısı yaptı.

Savcılıktan yalanlama geldi

İddianamelerin tamamlandığına dair haberlerin medyaya yansımasının ardından savcılıktan yalanlama geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın avukatı Murat Yıldız iddianame ve dosya sürecini TELE 1'den Gönül Kasap'a anlattı.

Duruşmasının görüleceği tarih belli oldu

Yıldız, Özdağ'ın üzerine atılı suç dosyalarının ikiye ayrılarak bir iddianamenin hazırlandığını, diğer iddianamenin ise pazartesi günü hazırlanmasını beklediklerini aktardı. Yıldız ayrıca, Özdağ'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması duruşmasının görüleceği tarihi de açıkladı.

Murat Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

Biz Sayın Ümit Özdağ'ın üzerine atılı suçlamalarla ilgili tüm iddianamelerin bayramdan önce hazırlanmasını bekliyorduk. Suçlamalar cumhurbaşkanına hakaret ile başlayarak genişletildi. Ardından halkı kin ve öfkeye tahrik suçlamaları da soruşturmaya eklendi. Genişletilen soruşturmada dosya ikiye ayrıldı.

Ümit Özdağ 29 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

Şu an Sayın Özdağ 2 farklı suçlamadan yargılanacak. Bunlardan birisi soruşturmayı ilk ateşleyen Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması. Bu dosyanın iddianamesi hazırlandı. Dava 29 Nisan'da 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

"İkinci iddianame henüz hazır değil"

İkinci bir suçlama ve bizim 2 ayı aşkın süredir iddianamesini beklediğimiz dosya ise halkı kin ve öfkeye tahrik suçlaması. biz bayramdan önce bu iddianamenin bayramdan önce hazırlanmasını bekliyorduk. Sayın Özdağ da yargılanmak için çağrısını yaptı. Bayrama yetişmedi, bu iddianamenin pazartesi günü bitmesini bekliyoruz.

"Araştıracak bir şey kalmadı"

Artık dosyalar tekemmül etti. Yani suçlamalara ilişkin araştırılacak bir şey kalmadı. Bu noktada iddianamenin artık hazırlanması gerekir. Pazartesiden sonra yol haritamız da şekillenecek.

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