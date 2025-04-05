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Real Madrid 90+5'te yıkıldı!

La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid ile Valencia, Santiago Bernabeu'da karşılaştı. Real Madrid maçın son saniyelerinde yediği golle maçtan puansız ayrıldı. Böylece şampiyonluk yarışında önemli bir darbe almış oldular.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2025 22:14, Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 22:16
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Real Madrid 90+5'te yıkıldı!

Real Madrid, La Liga'nın 30. haftasında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldiği Valencia'ya son dakikada yediği golle 2-1 kaybetti.

La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid evinde Valencia ile mücadele etti. Karşılaşmanın 13. dakikasında Madrid'de Vinicius Junior penaltı kaçırırken, konuk ekip 15. dakikada Mouctar Diakhaby'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi takım, 50. dakikada Vinicius Junior ile eşitliği sağladı. Müsabakanın 90+5. dakikasında sahneye çıkan Hugo Duro'nun attığı golle Valencia, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Şampiyonluk yarışında önemli kayıp yaşayan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, ligdeki 5. mağlubiyetini aldı ve 63 puanla ikinci sırada kaldı.

Bu sezonki 8. kez kazanan Valencia ise puanını 34'e çıkardı ve 15. sırada bulunuyor.

Müsabakaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, 85. dakikada Lucas Vazquez'in yerine dahil oldu.

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