20 milyon öğrenci yarın yeniden dersbaşı yapacak

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona eriyor. Okullarda ders zili yarın yeniden çalacak.Öğrenciler ve öğretmenler, ikinci yarı yıl için dersbaşı yapacak.Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca hem dinlendi hem eğlendi. İkinci döneme kısa bir mola verildi. Tatil boyunca öğretmenler de çevrim içi seminerlere katıldı.

Öğrenciler ve Öğretmenler İkinci Döneme Hazırlanıyor

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Haziran'da LGS ve YKS Maratonu Yaşanacak

Eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınav maratonu başlayacak.

15 Haziran 'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yapılacak.

'da kapsamındaki merkezi sınav yapılacak. 21-22 Haziran'da ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirilecek.



