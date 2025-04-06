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Samsun'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Samsun-Ordu kara yolunda meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Trafik tek şeritten sağlandı. Kaymakam olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 07:59, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 08:02
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Samsun'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden 59 yaşındaki Z.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjden karşı şeride geçti. Bu sırada Ordu'dan Samsun yönüne doğru seyir halinde olan 33 yaşındaki T.A. yönetimindeki başka bir otomobile çarptı.

Direksiyon Hakimiyeti Kaybı ve Kazanın Detayları

Kazanın etkisiyle her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan G.A. (49) ve A.A. (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan E.A. (24), çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Maalesef, E.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın Ardından Alınan Önlemler

Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Çarşamba ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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