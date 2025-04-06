MEB'den üç yeni alanda eğitim!

MEB; Gastronomi, Yapay Zeka ve Endüstriyel Kalite Kontrol gibi yeni meslek alanlarında eğitim verecek. Bu adımla, öğrenciler sektörel ihtiyaçlara uygun hale gelecek.

Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Dönem

Türkiye Gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitim ile gençlerin istihdama geçişini daha da kolaylaştırmak amacıyla meslek alanlarını genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nde yer alan hedefler bir bir hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yapay Zeka ile Endüstriyel Kalite Kontrol alanlarında eğitim verilmesi planlanıyor. Bu adımla gençler geleceğin mesleklerinde ihtisaslaşma imkanı bulacak.

Meslek Ortaokulları ve Yeni Uygulamalar

MEB, mesleki eğitimi güçlendirmek için "Meslek Ortaokulları" ve 7. sınıftan itibaren zanaat atölyeleri uygulaması da başlattı. Ayrıca, mesleki eğitime erişimi artırmak ve iş birliği modelleri geliştirmek amacıyla dört yeni okul modeli oluşturuldu. Öte yandan, mesleki ve teknik eğitimin, sektörlerdeki eğilimlerden doğrudan etkilenmesini göz önünde bulunduran Bakanlık, yeni okullar açmaya ve meslek alanlarını artırmaya devam edecek.