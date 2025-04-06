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Rekor oltalama! Emniyet 60 bin dolandırıcılık tespit etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, çevrim içi dolandırıcılıkla ilgili yaptığı çalışmalarda binlerce dolandırıcılık ve sanal kumar olayını tespit etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 08:23, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 08:25
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Rekor oltalama! Emniyet 60 bin dolandırıcılık tespit etti

Türkiye'de en sık işlenen siber suçlar arasında çevrim içi dolandırıcılık başı çekiyor. Bu suçlar; ürün satışı dolandırıcılığı, oltalama, yasa dışı bahis ve kumar, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, hesap çalınması, verilerin yok edilmesi, yatırım dolandırıcılığı ve çocuk müstehcenliği gibi alanlarda yoğunlaşıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele Çalışmaları

Meclis Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Salih Gözüm, çevrim içi dolandırıcılık biriminin 76 bin olayda, 55-60 bin internet yoluyla dolandırıcılık ve 16 bin sanal kumar faaliyeti tespit ettiğini belirtti. Gözüm, "Çevrim içi dolandırıcılık, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık. Bu konuda en çok gördüğümüz alan ürün satışı dolandırıcılığı, oltalama. Çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, yetkisiz erişim, hesap çalınması, bilişim yoluyla nitelikli hırsızlık, oltalama zararlı yazılım kısmı; sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi de en fazla işlenen siber suçlar arasında yer alıyor" dedi.

İnternet Üzerinden İşlenen Suç Gelirlerinin Takibi

Özellikle illegal bahis sitelerinin kapatılması ve internet aracılığıyla işlenen suç gelirlerine el konulmasının hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Gözüm, "Ülkemize yirmi dört saat para transferi mümkün. Ama ben polis olarak veya güvenlik güçleri bir dolandırıcılık olayında, dolandıran kişinin parayı transfer ettiği bilgiyi bankadan iki ay sonra alabiliyorum" ifadelerini kullandı. Küçük illerde bankalarla olan koordinasyonun daha hızlı işlediğini hatırlatan Gözüm, "Biz banka ile hemen yazışıyoruz. Onlar da kendi iç mekanizmalarını işleterek, yarım saat veya bir saat içinde geri dönüşleri alıyorlar. Toplamda 5-6 saat sürüyor ama bu bile geç oluyor. Çünkü bu arada para transfer ediliyor, oradan başka yere kripto, soğuk cüzdana gidiyor, para gidiyor" diye konuştu.

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