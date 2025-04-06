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Site görevlisi, husumetli olduğu komşusunu tüfekle öldürdü

Konya'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, site görevlisi Gültekin Y., aralarında husumet bulunan komşusu Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan zanlı hakkında soruşturma devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 08:26, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 08:28
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Site görevlisi, husumetli olduğu komşusunu tüfekle öldürdü

Konya'da yaşanan trajik bir olayda, site görevlisi Gültekin Y. (48), sitede oturan husumetlisi Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i (44) tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'ta bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, site görevlisi Gültekin Y., aralarında husumet bulunan Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i otoparka girdiği sırada tüfekle ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alıcıoğlugil, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Alıcıoğlugil'in cansız bedeni, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde polise teslim olan Gültekin Y. ile ilgili inceleme sürüyor.

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