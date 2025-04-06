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CHP'de kurultay günü

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden aday olurken, Ümit Uysal ve Berhan Şimşek de yarışa katıldı. CHP kurultayı 'irade milletindir' sloganıyla düzenleniyor. PM ve YDK üyeleri de seçilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 08:39, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 08:40
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CHP'de kurultay günü

CHP lideri Özgür Özel, kayyum tehlikesine karşı 21. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da toplayacağını duyurmuştu. Bugün CHP, Kurultay'a giderken; CHP lideri Özgür Özel yeniden aday oldu. Seçimlerde, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de yarışa katıldı.

Kurultay'da Beklenen Katılım ve Seçim Süreci

Kurultay'da 1368 delegenin katılımı beklenirken, yalnızca genel başkan değil, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek. Kurultayın Sloganı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultayın ana sloganı, "kayyum" tartışmalarına karşı bir mesaj olarak "irade milletindir" oldu.Kurultay partililere açık olacak fakat salonun kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle yalnızca belirli sayıda kişi içeri alınacak. Basın mensupları ve davetliler için yan salonlar hazırlandı. Yaklaşık 1600 kişilik salonda sadece delegeler, eski genel başkanlar ve onur konukları yer alacak.

Hem Kurultay Hem Miting: Etkinlikler ve Katılımlar

Özgür Özel, kurultayı adeta bir mitinge çevirmeye hazırlanırken; saat 16.00'da, kurultay salonunun yanında düzenlenecek etkinlikte partililere seslenecek. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için imza kampanyası da başlatılacak.Kemal Kılıçdaroğlu Gelecek mi? Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını ancak davet edilmesi durumunda kurultaya katılabileceğini belirtmişti. CHP lideri Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP lideri Murat Karayalçın'ı da kurultaya davet etti. Tüm eski liderlerin kurultaya katılması bekleniyor.

Ümit Uysal ve Berhan Şimşek Sürprizi

Özel'in tek aday olacağı düşünülürken Ümit Uysal ve Berhan Şimşek de genel başkanlık için adaylıklarını açıkladı. Adaylıklarının resmileşmesi için kayıtlı delegelerin en az yüzde 5'inin imzasının toplanması gerekiyor.

PM'de İşler Kızışıyor: Rekabet ve Stratejiler

Kurultayın asıl rekabetinin ise Parti Meclisi'nde yaşanması beklenirken; CHP yönetimi, PM için çarşaf liste yöntemiyle seçim yapılmasına karar verdi. Ancak Özgür Özel'in bir anahtar liste ile delegelere yön göstermesi bekleniyor.Yerel seçim başarısının ardından PM'de köklü değişimler yapması beklenmeyen Özel'in, deneyimli bazı siyasetçileri yönetim kadrosuna katabileceği konuşuluyor. Parti içindeki farklı görüşlerin de listelerde temsil edilmesi için özel bir çaba gösterileceği ifade ediliyor. Muhalefet ise PM üzerinden etkili olmayı hedefliyor. İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, "denge ve dayanışma" adını verdiği bir karşı liste hazırlığında olduğu öğrenildi.

İmamoğlu Etkili Gölge Kabine İddiası

Kurultay sonrası Özel, yeni Parti Meclisi içinden Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirleyecek. 38. Olağan Kurultay sonrası oluşturulan 24 kişilik MYK'da, 18 kişi "gölge kabine"yi oluşturmuştu. Bu kez "gölge kabine"nin doğrudan MYK'dan değil, seçim kampanyasında aktif görev üstlenecek şekilde yapılandırılması gündemde.Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara ve İstanbul'da çalışma ofisleri kurma planları da, bu yeni yapılanmaya işaret ediyor. Parti kulislerinde, gölge kabinenin İmamoğlu'nun tercihleri doğrultusunda şekilleneceği konuşuluyor.

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