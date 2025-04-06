Ordu Fatsa'da usulsüz öğretmen atama iddiası

Ordu Fatsa'da, AK Parti İlçe Başkanı Yasin Sarıçiçek'in yengesi, diploma denkliği olmamasına rağmen ücretli öğretmen olarak atandı. Bu durum, eğitim sisteminde adalet ve eşitlik konularında soru işaretleri yaratıyor. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından 'usulsüz' olduğu iddiasıyla iptal edilmesinin yankıları sürerken, benzer bir durum Ordu'da yaşandı.

CHP Milletvekili Seyit Torun'dan Soruşturma Açıklamaları

Sözcü'nün aktardığına göre, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, konuyla ilgili başlatılan soruşturma hakkında bilgi verdi. Torun, "Öğretmen alımlarının AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Yasin Sarıçiçek'in hazırladığı listeye göre yapıldığı belirlendi. KPSS'den 75 alan öğretmenlerimiz mesleğe alınmazken, Sarıçiçek'in kardeşinin eşi diploma denkliği olmadığı halde ve KPSS puanı 45 olmasına karşın ücretli öğretmen olarak işe başladı." dedi.