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Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor

Boşanma süreci duygusal olduğu kadar ekonomik zorluklar da getiriyor. Anlaşmalı ve çekişmeli davalarda maliyetler hızla artıyor.

Kaynak : Habertürk
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 09:09, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 09:11
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Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor

Evlilik yolculuğu, başlangıçta büyük umutlarla çıkılsa da her zaman mutlu sona ulaşmayabiliyor. Bu sürecin ardından gelen boşanma kararları, yalnızca duygusal değil, ekonomik olarak da zorlayıcı hale gelebiliyor.

Özellikle son dönemde boşanma davalarında karşılaşılan rakamlar, adeta dudak uçuklatıyor.

Boşanma süreci, iki tarafın anlaşmasına bağlı olarak ya anlaşmalı ya da çekişmeli olarak ilerliyor. Her iki türde de taraflar ciddi mali yüklerin altına giriyor. Anlaşmalı boşanmalarda dahi artık 100 bin TL'den başlayan masraflar söz konusu. Ancak asıl yük çekişmeli boşanmalarda ortaya çıkıyor.

Çekişmeli Boşanmalarda Ekonomik Zorluklar

Kocama kızdıysam kesin çekişmeli boşanırım

diyen bir vatandaş, duygusal gerginliğin ekonomik savaşlara dönüştüğünü belirtiyor. Çekişmeli boşanmalarda avukatlık ücretleri, bilirkişi raporları, dosya masrafları ve dava süreçlerinin uzaması nedeniyle toplam maliyetin 500 bin TL'yi geçtiği görülüyor.Bir avukat ise sürecin bu kadar maliyetli olmasının tamamen emeğe bağlı olduğunu belirtiyor:

Yorum yapamam; fazla ya da az demek doğru değil. Ancak özellikle çekişmeli davalar, uzun süreçler ve uzman bilirkişiler nedeniyle oldukça yorucu ve detaylıdır.

Boşanma Sürecinde Maddi Zorluklar

Boşanma sürecinde karşılıklı anlaşma sağlanamaması halinde, çiftler düğünde takılan altınları, birikimlerini hatta kredi çekerek harcamalarını karşılamaya çalışıyor. Hatta bazı çiftler, sadece maddi külfet yüzünden resmi olarak boşanmayı ertelemek zorunda kalıyor.Süreçten etkilenenlerden biri de şöyle diyor:

Mutsuz ve huzursuz bir evliliği savunamam. Gerekirse borç alırım ama o evlilik bitecek. Psikolojik yıkım daha kötü.

Uzlaşmanın Önemi

Siz siz olun, ortak noktada buluşun

Avukatlar ve uzmanlar ise mümkünse uzlaşma yolunun seçilmesini, bu sayede hem maddi hem de duygusal yıpranmaların azaltılabileceğini söylüyor.Boşanmanın kolay bir karar olmadığını vurgulayan uzmanlar, çiftlere Evliliğinizi kurtaramıyorsanız, en azından süreci karşılıklı anlayışla yönetmeye çalışın çağrısı yapıyor.

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