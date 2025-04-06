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Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt

Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Şimşek stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bakanlık, "enflasyon farkı stok vergisi" adı altında herhangi bir vergi çalışması olmadığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 09:20, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 09:23
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Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt

6 Nisan 2025 tarihli Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Şimşek stoktan vergi alma peşinde" başlıklı habere, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sert bir yalanlama geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberin gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Bakanlıktan Net Açıklama

Açıklamada, haberde iddia edildiği gibi "Enflasyon farkı stok vergisi" adı altında herhangi bir vergi alınmasına yönelik çalışma kesinlikle bulunmadığı ifade edildi. Bu açıklama, kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlamaların önüne geçmek amacıyla yapıldı.

Spekülasyonlara Karşı Uyarı

Bakanlık, doğruluğu teyit edilmeden yapılan bu tür haberlerin spekülasyon içerdiğini ve itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca kamuoyuna yanlış bilgi verilmemesi adına basın-yayın organlarının daha dikkatli olması gerektiği mesajı verildi. Bu tür yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesi için daha titiz bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

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