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Yerlikaya'dan sürücülere 'aşırı hız' uyarısı

Ramazan Bayramı tatilinde polis ve jandarma hız denetimlerini sıkılaştırdı. Bakan Yerlikaya, aşırı hızın kaza riskini artırdığına dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 09:32, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 09:35
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Yerlikaya'dan sürücülere 'aşırı hız' uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik güvenliği için alınan önlemleri açıkladı. Polis ve jandarma trafik ekiplerinin, gündüz 1271 ve gece 601 radarla hız denetimlerini sürdürdüğünü belirtti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı hızın trafik kazalarının başlıca nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

"Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz 1271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürüyor."

ifadesini kullanan Yerlikaya, ortalama hızdaki yüzde 1'lik artışın dahi ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırdığına dikkati çekti. Bakan Yerlikaya, trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için hem mobil radar araçlarıyla hem de elektronik denetleme sistemleriyle gece gündüz denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Trafik Kurallarına Uyalım

Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin.

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