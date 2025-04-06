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Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor

Meclis, Ramazan Bayramı sonrası iklim kanunu teklifiyle yoğun mesaisine devam edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 10:38, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 10:40
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Türkiye'nin ilk

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ramazan Bayramı'nın ardından yoğun mesaisine devam edecek. AK Parti'nin hazırladığı iklim kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olacak. Bu düzenleme, iklim değişikliği ile etkin mücadeleye olanak sağlayacak ve sıfır emisyon hedefine yönelik adımlar atılacak.

Türkiye'nin İlk İklim Kanunu

Türkiye'nin ilk iklim kanunu için gözler Meclis'te. Her ilde 'İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu' kurulacak. Ramazan Bayramı'nın ardından Meclis yoğun mesaisine kaldığı yerden devam edecek.

İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları

AK Parti'nin hazırladığı iklim kanunu teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Bu teklif ile her ilde vali başkanlığında bir İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak ve yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak.

Sıfır Atık ve Yenilenebilir Enerji

Düzenleme ile sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı da artırılacak. Su kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak üzere gerekli planlamalar yapılacak.

Komisyon Gündemi

  • Meclis'te komisyonlarda da yoğun mesai sürecek.
  • Bolu Kartakaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, yeni haftada 2 toplantı yapacak.
  • Yangın soruşturmasında görevli bilirkişilerden bilgi alınacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda da Adalet Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra uzmanlar sunum yapacak.

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