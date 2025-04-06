KVKK Başkanı Bilir'den kişisel veri güvenliği uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kişisel verilerin korunmasına yönelik risklerin arttığını belirtti. "E-posta, mesaj ve sosyal medya paylaşımları yoluyla gelen kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olunmalı, bu doğrultuda şüpheli bağlantılara tıklanmamalı ve kişisel bilgiler gelişigüzel paylaşılmamalı." dedi. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başladı. 2018'de yapılan yönetmelik değişikliği ile 7 Nisan'ın "Kişisel Verileri Koruma Günü" olarak kutlanmasına karar verildi.

Kişisel Veri Farkındalığı ve Bireysel Tedbirlerin Önemi

Kişisel Verileri Koruma Günü'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan KVKK Başkanı Bilir, bu günün amacının kişisel veri farkındalığı oluşturmak ve kişisel verilerin korunmasında alınabilecek bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekmek olduğunu aktardı. Çocuk ve gençlerde kişisel veri koruma bilinci oluşturulmasının da bu günün amaçları arasında olduğunu belirtti.

Şüpheli Bağlantılara Tıklanmamalı

Bilir, internet kullanımının artmasıyla birlikte kişisel verilerin korunmasına yönelik risklerin de arttığını ifade ederek, veri güvenliği için şu tavsiyelerde bulundu:

"Bu nedenle dijital dünyada güvenliğin sağlanabilmesi için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Örneğin e-posta, mesaj ve sosyal medya paylaşımları yoluyla gelen kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olunmalı, bu doğrultuda şüpheli bağlantılara tıklanmamalı ve kişisel bilgiler gelişigüzel paylaşılmamalı."

Resmi kurum ve kuruluşlar hassas bilgileri e-posta ya da mesaj yoluyla talep etmezler. Bu nedenle, bu tür kişisel veri taleplerine karşı sorgulayıcı olunmalı.

Ayrıca kişisel verileri ele geçirmeyi hedefleyen kötü niyetli paylaşımlara karşı doğru bilgi edinmek için resmi ve doğrulanmış kaynakları takip etmek son derece önemli.

Kaynağı belirsiz ve resmi kaynaklarca teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemeli.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu konumundaki şirket veya kuruluşun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve KVKK'ye bildirmek zorunda olduğunu vurgulayan Bilir, ihlal bildirimi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda 204 bin 285 liradan 13 milyon 620 bin 402 liraya kadar idari para cezasının uygulanabileceğine dikkati çekti.

1 Milyar 12 Milyon 711 Bin Lira İdari Yaptırım Uygulandı

KVKK'ye bugüne kadar yapılan başvurular ve verilen kararlar hakkında bilgi veren Bilir, "48 bin 553 şikayet, ihbar ve başvuru KVKK'ye ulaştı. Bunlardan 46 bin 812'si sonuçlandırıldı, 1741 dosyanın ise inceleme süreci devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucunda 1 milyar 12 milyon 711 bin lira idari yaptırım uygulandı." diye konuştu.Faruk Bilir, kuruluşundan bu yana KVKK'ye 1648 veri ihlali bildirimi yapıldığını, bunlardan 359'unun kurumun sitesinden ilan edildiğini kaydederek, "Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda ise 1230 hukuki görüş verildi. Ayrıca yurt dışına kişisel veri aktarımında yeterli nitelikleri taşıyan 10 taahhütname onaylandı. 1986 standart sözleşme kuruma bildirildi." ifadelerini kullandı.