Erken teşhisle kanseri yenen kadın hayata ikinci kez 'merhaba' dedi

Kırklareli'nde yengesinin sonucunu almak için gittiği merkezde doktorların yönlendirmesiyle yaptırdığı test ile rahim ağzı kanseri olduğunu öğrenen 37 yaşındaki Necla Gülün Üsta, hastalığı erken teşhis sayesinde yenerek sağlığına kavuştu. Sakin bir hayat sürmek amacıyla 7 yıl önce İstanbul'dan Kırklareli'ne taşınan Üsta, yengesinin kanser tarama testinin sonucunu almak için gittiği Sağlıklı Yaşam Merkezindeki doktorların yönlendirmesiyle 2023 yılında test yaptırdı. Rahim ağzı kanseri teşhisinin ardından aynı yıl tedavisine başlanan Üsta, erken teşhis sayesinde bu yıl hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Kemoterapi sürecinde saçları dökülen Üsta, tedavisi tamamlanmasına rağmen kanser hastalarına destek olmak amacıyla saçlarını uzatmama kararı aldı.

Bu süreçte ailem çok destek oldu

İki çocuk annesi Üsta, AA muhabirine, hastalığını öğrendiğinde aklına ilk olarak çocuklarının geldiğini söyledi. Hayata dair hiçbir zaman olumsuzluk düşünmediğini ifade eden Üsta, pozitif bir kişiliğe sahip olduğunu anlattı. Teşhisin ardından tedavi sürecinin başladığını dile getiren Üsta, "Bana çok uzun gelen aslında dışardan bakıldığında çok pozitif geçen bir süreçti. Bu süreçte ailem çok destek oldu. Edirne ve Kırklareli arasında mekik dokudum. İlk ay haftada bir gün sonrasında haftanın her günü gitmeye başladım. O süreçler biraz zordu, şimdi düşününce bile midem bulanıyor çünkü kemoterapi yorucu ve bitkin düşüyorsun." diye konuştu.

Kanser taramalarının önemi

Belirli dönemlerde kanser taraması yaptırılmasının önemine değinen Üsta, Sağlık Bakanlığının bu konuda güzel çalışmalarının olduğunu anlattı. Kanserden korkulmaması ve onunla mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Üsta, şunları kaydetti:

"Mutlu olsunlar, gülsünler, sevsinler. Bu hastalık artık sıradan, grip gibi herkeste olabilecek bir hastalık. Bunun için oraya odaklanmamız lazım. Daha çok kendimize, sağlığımıza, etrafımızdaki insanlara, sevdiklerimize odaklanmamız gerekiyor. Ben kışın yakalandım hastalığa ve baharın yeniden gelebileceğini hiç düşünmedim. Hep üşüdüm kansızlıktan dolayı. Bir gün ısınacağıma, güneşin doğabileceğine, çiçeklerin açabileceğine olan inancımı son zamanlarda kaybettim ama sonra gördüm ki çiçekler açtı, güneş doğdu, kuşlar öttü."

Necla Gülün Üsta, sağlığına kavuştuğu için kendini çok şanslı ve mutlu hissettiğini sözlerine ekledi.