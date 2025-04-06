2024'te Türkiye'den 229 milyon dolarlık fıstık ihracatı

BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
Kamu görevlisi ve sevgilisine taciz iddiası: Uzaklaştırma tedbiri
Kamu görevlisi ve sevgilisine taciz iddiası: Uzaklaştırma tedbiri
Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor
Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor
600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde
600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde
Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
'Toprağımızı gençler sürmüyor ise geleceğimiz risk altındadır'
'Toprağımızı gençler sürmüyor ise geleceğimiz risk altındadır'
MEB'den üç yeni alanda eğitim!
MEB'den üç yeni alanda eğitim!
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı
Sakarya'da komşu kavgası: 5 ölü, 5 yaralı
20 milyon öğrenci yarın yeniden dersbaşı yapacak
20 milyon öğrenci yarın yeniden dersbaşı yapacak
Valilik uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
Valilik uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
e-YDS sonuçları açıklandı
e-YDS sonuçları açıklandı
Bayramda 16 Bin Sürücüye Trafik İhlali İşlemi
Bayramda 16 Bin Sürücüye Trafik İhlali İşlemi
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Zirve Yaptı
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Zirve Yaptı
43 İlin Geçiş Güzergahını Kullanacaklar Dikkat!
43 İlin Geçiş Güzergahını Kullanacaklar Dikkat!
Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Adalet Bakanlığı'nın '0 Kadastro Dosyası' Hedefine Büyük Katkı
Adalet Bakanlığı'nın '0 Kadastro Dosyası' Hedefine Büyük Katkı
Sarp'ta 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Sarp'ta 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı
Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı
Vaniköy villalarındaki kaçak yapılar için 'rüşvet' iddiası
Vaniköy villalarındaki kaçak yapılar için 'rüşvet' iddiası
CMK Müdafi Ücretleri Artık Online Ödenecek
CMK Müdafi Ücretleri Artık Online Ödenecek
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 62 Ölü, 7.388 Yaralı
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 62 Ölü, 7.388 Yaralı
Bakan Bayraktar: Elektriği Avrupa piyasalarına aktarmayı hedefliyoruz
Bakan Bayraktar: Elektriği Avrupa piyasalarına aktarmayı hedefliyoruz
Sis, 29 Sabiha Gökçen uçuşuna rota değiştirtti
Sis, 29 Sabiha Gökçen uçuşuna rota değiştirtti
1.044 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi
1.044 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi
İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tatil bitti, ders zili yeniden çalacak
Tatil bitti, ders zili yeniden çalacak
Ana sayfaHaberler EkonomiAna sayfaHaberler Yaşam

2024'te Türkiye'den 229 milyon dolarlık fıstık ihracatı

Türkiye'den fıstık ihracatı yılın ilk çeyreğinde 66 ülkeye ulaştı. İtalya, Almanya ve Kazakistan en çok ihracat yapılan ülkeler arasında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 11:41, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 11:43
Yazdır
2024'te Türkiye'den 229 milyon dolarlık fıstık ihracatı

Türkiye'den yılın ilk 3 ayında 66 ülkeye 59 milyon 759 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi. Üreticisine sağladığı yüksek ekonomik kazanç ve geniş kullanım alanından dolayı çiftçilerden büyük ilgi gören fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin 22 kentinde üretiliyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2024 yılında 96 ülkeye 229 milyon 777 bin dolarlık fıstık ihraç edildi. Bu yılın ocak-mart döneminde 66 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından ise 59 milyon 759 bin dolarlık gelir elde edildi. Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'den İtalya'ya 18 milyon 546 bin dolarlık fıstık satıldı. Fıstık ihracatında İtalya'yı 11 milyon 556 bin dolarla Almanya, 3 milyon 575 bin dolarla Kazakistan izledi.

"Lezzet ve kalite bakımından birinci sıradayız"

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, fıstık ihracatının 66 ülkeye yapılmasının sevindirici olduğunu ancak bunu yeterli görmediklerini belirtti. Türkiye'de yetiştirilen fıstığın dünyada yetiştirilen en kaliteli fıstık olduğunun altını çizen Akbaş,

"Türkiye'den fıstık ihracatı yapılması hem üreticilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından önemli, ihracat rakamlarımızın yıl sonuna kadar daha da yükseleceğine inanıyoruz. Türkiye üretim alanı bakımından dünyada ikinci sırada olsa da lezzet ve kalite bakımından birinci sıradayız. Dünyadaki bütün insanların fıstığımızı tatması, ürünlerinde değerlendirmesi bizim için de çok önemlidir. O yüzden yeni pazarlara açılmamız çok önemli, ihracat rakamlarını arttırma noktasında çalışmalarımız var."

diye konuştu.Akbaş, ihracat rakamlarını artırmak istediklerini, bu noktada Şanlıurfa'da ürünlerin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Fıstığın Arap ülkeleri ve Çin pazarına girebilmesi için görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akbaş,

"Çin pazarı dünyanın en büyük pazarlarından biri. Fıstığımız bu pazarda yer alabilirse yıl sonunda ihracat rakamlarını 2-3 katına çıkarabiliriz diye düşünüyorum."

dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber