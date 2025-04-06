Polis memuru, izin gününde bulduğu yarım altını sahibine ulaştırdı

Amasya'da Nuriye Keten annesiyle birlikte Kocacık Çarşısı'ndaki bir züccaciye dükkanından alışveriş yaptığı sırada boynunda zincire takılı yarım altını çıkışta kapının önünde düşürdü. Keten'in alışveriş yaptığı dükkana 45 dakika sonra izinli olduğu gün bebek arabasıyla gelen 16 yıllık polis memuru D.T., yerde parlayan nesneyi fark etti. Yaklaşıp eğildiğinde bunun yarım altın olduğunu anlayan R.T., önce çevredeki iş yerlerine sonra da telefonla irtibata geçtiği polis merkezinde bulunan meslektaşlarına kayıp eşya ihbarı olup olmadığını sordu. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevik kuvvet polisi D.T., gelen ekiplere durumu anlatıp yarım altını teslim etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, altını düşüren kişinin Nuriye Keten olduğunu belirledi. Evine geldiğinde boynunda asılı yarım altının takılı olmadığını fark eden Keten ise sokaktaki aramaları sonuçsuz kalınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Keten, karşısındaki görevlinin 'Altının emin ellerde' sözüyle büyük sevinç yaşadı. Keten, daha sonra Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek düşürdüğü altını, çevik kuvvet polisi D.T.'den teslim aldı. Polis memuruna teşekkür eden Nuriye Keten, "Zincirim kopunca sarkmış bende fark etmedim ve alışveriş yaptığım dükkanda düşürmüşüm. Eve gidince annem düştüğünü fark etti. Önce evde, sonra yol güzergahlarında ve otobüsten indiğim yerlerde aradım. Bulamayınca hemen 112'yi aradım" dedi.

'TEŞKİLAT OLARAK VAZİFEMİZİ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten polis memuru D.T. ise "Benim izin günümdü, eşim ve çocuklarımla çarşıda gezerken parlak bir şey gördük. Biraz da mesleğin verdiği bir tecrübe olsa gerek, yerdekinin altın olduğunu fark ettik. Kolay kazanılmıyor illaki birisi düşürmüştür diye tahmin ettik. Arkadaşlarımın özverili çalışmalarıyla altını kimin düşürdüğü tespit edildi. Altını sahibine ulaştırmaktan çok mutlu oldum. Teşkilat olarak vazifemizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.