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2 yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba tutuklandı

Gaziantep'te Suriyeli bir baba, 2 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Görüntüler sosyal medyada yayıldı, çocuk koruma altına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 12:20, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 12:22
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2 yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba tutuklandı

Gaziantep'te 2 yaşındaki kızı Y.E.T.'ye şiddet uygulayan Y.E. tutuklandı. Şiddet anları kameraya yansırken, Y.E.T. ise koruma altına alındı. Olay, 4 Nisan'da Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Y.E., 2 yaşındaki kızı Y.E.T.'ye şiddet uyguladı. O anlar, evdeki başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınarak görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Şiddet Anları Kamerada

Görüntülerde, Y.E.'nin Y.E.T.'ye defalarca tekme ve tokat attığı ve saçlarından tutarak yere fırlattığı yer aldı. Çocuk ağladığı sırada tekrar yanına çağıran Y.E., onu yere yatırıp yüzüne defalarca tokat atıp saçlarından havaya kaldırdığı görüldü. Görüntülerin tepki toplaması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, adresini belirledikleri Y.E.'yi gözaltına aldı.

Adli Süreç ve Koruma Tedbirleri

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E., tutuklanarak cezaevine konulurken, kızı Y.E.T. ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Valilikten Açıklama

Gaziantep Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada,

"Şehrimizde bir çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntülerin 4 Nisan 2025 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda, görüntülerde yer alan çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu anlaşılan Y.E isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınarak, tutuklanmıştır. Mağdur çocuk Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır"

denildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. FOTOĞRAFLI

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