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Özgür Özel'in MASAK iddialarına Bakanlık'tan yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Şimşek'e yönelik iddialarının asılsız olduğu ve hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 14:05, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 14:06
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Özgür Özel'in MASAK iddialarına Bakanlık'tan yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik gerçek dışı iddialarının itibar suikastı amaçlı olduğunu ve hukuki yollara başvurulacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Bakan Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef aldığı aktarıldı.

MASAK'ın Bilgileri ve Bakanlığın Onayı

Birçok kez belirtildiği üzere MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgilerin Bakanlık bilgisi ve onayı dışında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, Sayın Bakan'ımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakan'ımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakan'ımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu tür gerçek dışı iddiaların sadece Bakan Mehmet Şimşek'e değil, aynı zamanda kurumsal itibara da zarar verdiğini belirterek, bu tür olayların tekrarlanmaması için hukuki adımların atılacağını vurguladı.

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