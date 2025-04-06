Zafer Partisi üyesi iddianame kriziyle istifa etti

Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın iddianamesinin hazırlandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ümit Özdağ'ın iddianamesinin hazırlandığı haberlerini yalanladı. Bu gelişme sonrasında Kurdoğlu, partisinin GİK üyeliğinden istifa etti.

75 Gün Sonra İddianame Hazır

Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, Özdağ'ın iddianamesinin 75 gün sonra hazırlandığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ümit Özdağ'ın iddianamesinin hazırlandığı haberlerini yalanladı.

İstifa Etti

Yaşanan bu gelişme sonrasında Kurdoğlu, Zafer Partisi'nin GİK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ başta olmak üzere tüm kamuoyundan ve Zafer partililerden özür dilerim. Bu hatamdan dolayı GİK üyeliğimden istifamı Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın takdirlerine sunuyorum. Saygılarımla..."



