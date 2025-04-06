Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji, Çanakkale'den başlayarak 6 ilde sağanak yağış uyarısında bulundu. Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 14:51, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 14:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale'de, yarın sabah ilk saatlerden itibaren ise Balıkesir, İzmir, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın batısı ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
- Çanakkale
- Balıkesir
- İzmir
- Manisa'nın doğusu
- Bursa'nın batısı
- Aydın
Beklenen Olumsuz Durumlar
Yağışlar nedeniyle bazı olumsuz durumlar beklenmektedir. Bunlar arasında sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar bulunmaktadır.