Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale'de, yarın sabah ilk saatlerden itibaren ise Balıkesir, İzmir, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın batısı ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?

Çanakkale

Balıkesir

İzmir

Manisa'nın doğusu

Bursa'nın batısı

Aydın

Beklenen Olumsuz Durumlar

Yağışlar nedeniyle bazı olumsuz durumlar beklenmektedir. Bunlar arasında sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar bulunmaktadır.