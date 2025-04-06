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BYD'nin Çevreci Gemisi Türkiye'de: 7 Bin Araç Taşıyor

BYD'nin araç taşıma gemisi BYD CHANGZHOU, 7 bin araçla Kocaeli'ne ulaştı. Çevreci teknolojisiyle dikkat çeken gemi, BYD'nin Türkiye pazarındaki varlığını güçlendiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 16:20, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 17:19
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BYD'nin araç taşıma gemisi BYD CHANGZHOU, 7 bin araçla Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'na yanaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, gemi, teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıktı. BYD CHANGZHOU, yaklaşık 39 günlük yolculuğun ardından dün Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'na ulaştı.

Gemi Özellikleri ve Çevreci Teknolojisi

Çanakkale Boğazı ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişi esnasında görüntülenen 7 bin araç kapasiteli gemi, 199,9 metre uzunluğa, 38 metre genişliğe sahip. Gemiyle 69 bin 250 brüt tonaj ve 21 bin 400 net tonaj kapasitesi sayesinde geniş ölçekli sevkiyatlar verimli şekilde gerçekleştiriliyor. Çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışan gemi, sıvılaştırılmış doğal gaz kullanılarak karbon emisyonlarını azaltıyor. Böylece çevreci teknoloji, şirketin küresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor.

BYD'nin Türkiye Pazarındaki Yenilikleri

Türkiye'de sunduğu yeniliklere devam ederken, yeni araç sevkiyatlarıyla da pazardaki varlığını güçlendiriyor. Türk tüketicilerin şirketin modellerine gösterdiği ilgi markanın pazardaki konumunu güçlendirirken, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye Binek Otomobil Pazarında en çok büyüyen marka BYD oldu.

Yeni Modeller ve Ürün Gamı

Yenilikçi modellerini Türkiye pazarıyla buluşturmaya devam eden şirket, martta TANG modelini satışa sundu. Böylece şirketin Türkiye'de sunduğu model sayısı DOLPHIN, ATTO 3, SEAL U DM-i, SEAL U EV, HAN, SEAL AWD ve TANG ile 7'ye ulaştı. Şirket, nisanın ikinci yarısında DOLPHIN'in yeni donanımı Comfort'ı, yılın üçüncü çeyreğinde ise SEALION 7'yi Türkiye'deki müşterileriyle buluşturarak ürün gamını genişletmeye devam edecek.

Elektrikli Araçlarda Dünya Liderliği

Şirket, 2022'de fosil yakıtlı araç üretimini sonlandıran ilk otomobil markası olmuştu. Dünyada 10 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaşan ilk marka olan BYD, bu başarıya hızlı bir büyüme süreciyle ulaştı. İlk 5 milyon yeni enerji aracı üretimini 15 yılda üretirken, sonraki 5 milyon aracı yalnızca 15 ayda tamamlayarak küresel üretim gücünü gözler önüne serdi.

2023 Başarıları ve Gelecek Hedefleri

Şirket, 2023'te şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçlardan oluşan yeni enerjili otomobil satışlarında dünya lideri olurken, geçen yıl 4 milyondan fazla yeni enerjili otomobil sattı. Markanın başarısı, daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe olan kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

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