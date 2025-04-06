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Bakan Tunç'tan Özel'in Sözlerine Sert Yanıt: Yargıyı Baskı Altına Alıyor

Bakan Yılmaz Tunç, CHP Lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek yargı süreçlerine müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 16:31, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 16:32
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Bakan Tunç'tan Özel'in Sözlerine Sert Yanıt: Yargıyı Baskı Altına Alıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Tunç'un Sosyal Medya Açıklaması

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir.

Demokratik Meşruiyetin İnkarı

Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı'na 'cunta başkanı' demek, demokratik meşruiyeti inkar, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır.

Vesayetle Mücadele ve Milletin Feraseti

Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten 'Yassıada Zihniyeti'ni hafızalarına kazıyan aziz milletimiz, vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahiptir.

Cumhurbaşkanımızın Demokrasi Mücadelesi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, muhtıralara, sokak kalkışmalarına ve 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele etmiş, demokrasiyi korumuş, darbeci cuntacı anlayışı tarihe gömmüştür.

CHP Genel Başkanı'na Tavsiyeler

CHP Genel Başkanı'na düşen; yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır.

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