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Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 16:43, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 16:55
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Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın kentte sabah saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağış dolayısıyla aksamalar, küçük çaplı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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