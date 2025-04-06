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Maarif Orkestrası: Samsun'da 47 Öğretmen Sanat İçin Buluştu

Samsun'da farklı branşlardan 47 öğretmen, Maarif Orkestrası ile sanatı eğitimle buluşturuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2025 17:58, Son Güncelleme : 06 Nisan 2025 18:09
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Maarif Orkestrası: Samsun'da 47 Öğretmen Sanat İçin Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Odası Buluşmalarında ortaya çıkan fikirle Samsun'da farklı okullarda görevli 47 öğretmen Maarif Orkestrasını kurdu.

Maarif Orkestrası'nın Kuruluşu ve Çalışmaları

Maarif Orkestrasını 10 Aralık 2024'te kuran öğretmenler, her hafta salı günleri bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirdi. Orkestra şefi Hasan Erdem Avcı, Çarşamba ilçesinde müzik öğretmenliği yaptığını belirterek, çoğunluğu müzik öğretmeni olan 47 kişiyle orkestrayı kurduklarını ifade etti. Avcı, "İçimizde farklı branşlardan öğretmenler de var. O yüzden öğretmenlerimizin çoğu bu işe hazırlıklıydı. Elimizden geleni yaptık, ilk konserimizi bu akşam vereceğiz." dedi.

Orkestranın İlk Konseri ve Hedefleri

Milli Eğitim Bakanlığının sanata verdiği önemin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Avcı, "Milli Eğitim Bakanımıza bu projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. İlk konserimizin içeriği senfonik türküler düzenlemesi. Cazdan da popüler müzikleri seslendireceğiz." ifadesini kullandı.Samsun Maarif Orkestrası İl Koordinatörü Can Gökdemir ise Bakan Tekin'in talimatı ile orkestranın kurulduğunu belirterek, "Mutlu öğretmen, mutlu gelecek" sloganıyla orkestrayı kurduklarını söyledi.Müzik öğretmeni Gamze Civelek de orkestraya davet edildiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Böyle bir topluluk içinde olmaktan gayet mutluyum." dedi.

Öğretmenlerin Sanatsal Katkıları ve Gelecek Planları

Bafra Özel Eğitim Meslek Okulunda görevli Candaş Ankaralı, müzik öğretmenleri olarak Maarif Orkestrası kurulduğunu öğrendiklerinde bunun altından kalkabileceklerini düşündüklerini vurgulayarak, "Kısa süre olmasına rağmen harika işler çıkartacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Samsun Milli Eğitim İl Müdürü Murat Ağar da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimin her alanına dokunduğunu belirterek, "Orkestramız, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim vizyonunu yansıtmakta ve sanatın eğitimdeki dönüştürücü gücünü ön plana çıkarmaktadır." dedi.Maarif Orkestrası, eğitim ve sanatın bir arada ilerleyebileceğini gösteren bu oluşumun, gelecekte daha geniş kitlelere ulaşarak sanatın ve eğitimin iç içe olduğu bir modeli yaygınlaştıracağına inanıyor.

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