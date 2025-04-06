İsimsiz mektupla, Ankara'dan Hakkari'ye yardım eli

Ankara'daki özel okula, posta ile Hakkari'den bir öğrencinin, "Ben Hakkari'de yaşıyorum, 4'üncü sınıfa gidiyorum. Sosyal medyada sizin okulunuzu gördüm. Keşke ben de sizin okulunuza gelseydim. Laboratuvarda deneyler yapıyorsunuz. Okulumuzda çok şey yok" ifadelerinin yer aldığı isimsiz mektup gönderildi. Okul yönetiminin mektubu öğrenciler ve öğretmenlerle paylaşması üzerine yardım kampanyası başlatıldı. Öğretmenler ve velilerin dayanışmasıyla sağlanan projeksiyon makineleri, deney araç ve gereçleri, haritalar, kırtasiye ürünleri, bot ve mont gibi birçok yardım malzemesi kamyona yüklenip, Hakkari Valiliği'ne gönderildi. Yardım malzemeleri, Hakkari'de en çok ihtiyaç tespit edilen 2 okulda pazartesi günü dağıtılacak.

'MEKTUP BİZİ ÇOK ETKİLEDİ'

Okul müdürü Figen Bakkal, posta yoluyla Hakkari'den bir öğrenciden kendilerine mektup geldiğini söyleyerek, "Öğrencimiz okulda bazı ders araç gereçlerinin eksik olduğunu yazmıştı. Bu mektup bizi çok etkiledi. Sonra diğer öğretmen arkadaşlarımızla paylaştık, konuştuk. Velilerimize ilettik durumu, velilerimiz sağ olsunlar çok duyarlı davrandılar. Öğrencilerimiz, velilerimiz iş birliği halinde yardım malzemeleri toparladık. Sonrasında da Hakkari Valiliği'ne ulaştık. Hakkari Valisi, bizim eski velimizdi, o da bizi Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendirdi. İki okul listeledik, ihtiyacı olan. Bu iki okulun bütün ihtiyaç listesini Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla aldık. Eksiksiz bir şekilde tamamladık. Hem ders araç gereci, hem okulda kullanılan araç gereçler, bot, çizme ve mont gibi birtakım yardımlar, deney malzemeleri, laboratuvar malzemeleri, haritalar, kalemler, silgiler, defterler; bir okulda, laboratuvarda bulunması gereken, Sosyal Bilgiler dersinde bulunması gereken ders araç gereçlerinin hepsini topladık ve gönderdik" dedi.

'ÖĞRENCİMİZİ BULURSAK MİSAFİK ETMEK İSTERİZ'

Bakkal, bayram tatilinin ardından malzemelerin dağıtılacağını da söyleyerek, "Ben doğuda da öğretmenlik yaptığım ve bu işin içinden geldiğim için biliyorum. Bu yardımlar dağıtılınca, Hakkari'den mektup yazan bu öğrenci de umarım bulunur. Bu isimsiz öğrencimizi bulmak istiyoruz. Asıl hedefimiz o. Belki öğrenci 'Bendim' diye çıkacak. İsimsiz öğrencimizi bulursak misafir etmek isteriz. Hakkari'deki şube müdürümüze de, Ankara gezisi olursa ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu söyledim. Bunu sadece yurt içinde değil yurt dışında da yapmamız gerekir. Diğer ülkelerden öğrenciler geldiğinde, zaten 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ülkemize gelen yabancı öğrencilere ev sahipliği yapmak, çocuklarımızın kaynaşmasını sağlamak, evrensel barışa yardımcı olmak bizim eğitimci olarak en büyük görevlerimizden birisi" ifadelerini kullandı.

'MEKTUBUN SAHİBİ ORTAYA ÇIKABİLİR'

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ise Hakkari Valisi Ali Çelik'in yönlendirmesiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ankara'dan gönderilen malzemeleri kabul ettiklerini söyleyerek, "Okullarımız arasındaki kardeşlik bağları da böylece daha güçlenmiş olacak. 2 okul belirledik, Hakkari merkezde bulunan Ağaçdibi Köyü Yeni Mahalle İlkokulu ve Ağaçdibi İlkokulu. Pazartesi gününden itibaren dayanışma ile alınan yardımlar, bu okullarda dağıtılacak. Biz de kimin böyle bir mektup hazırladığı veya gönderdiğiyle ilgili bir bilgi sahibi değiliz. Ancak, yardımlar dağıtılınca bu mektubun sahibi de ortaya çıkabilir diye tahmin ediyoruz" dedi.