Zaten Pahalıydı! Apple Türkiye'de Yeni Zamlarla Karşı Karşıya

ABD'nin saygın yayın organlarından Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifelerinin Apple'a etkisini mercek altına aldı. Gazeteye göre, iPhone 16 Pro'nun parçalarının büyük bölümü yurt dışından geliyor ve üretim genellikle Çin'de gerçekleşiyor. Yeni gümrük tarifeleriyle birlikte bu parçaların ithalat maliyeti ciddi biçimde artacak. Örneğin, Apple'ın 256 GB'lık bir iPhone 16 Pro'yu ortalama 550 dolara mal ettiği ancak Trump'ın tarifeleriyle bu maliyetin 850 dolar civarına kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu da yaklaşık yüzde 54'lük bir artış anlamına geliyor.

Apple'ın Kar Marjı Üzerindeki Etkileri

Eğer Apple bu maliyeti fiyatlara yansıtmazsa, kar marjında büyük bir daralma yaşanacak. Ancak dünya çapında trilyon dolarlık bir marka olan Apple'ın bu riski göze alması beklenmiyor. Uzmanlara göre, Apple önümüzdeki dönemde fiyat artışına gitmek zorunda kalacak.

Türkiye'deki Zam Durumu

Öte yandan, Apple Türkiye'de kısa süre önce iPhone başta olmak üzere birçok ürününe zam yapmıştı. Ancak Trump'ın gümrük kararlarının ardından birkaç ay içinde yeni bir fiyat artışı daha kaçınılmaz görünüyor. Türk tüketiciler ise döviz kuru, vergi yükü ve Apple'ın zam politikasıyla üçlü bir kıskaca girmiş durumda.

Üretimin ABD'ye Taşınma İhtimali

Apple'ın üretimi ABD'ye taşıma ihtimali de masada ancak uzmanlar bunun kısa vadede mümkün olmadığını söylüyor. Üretim için gerekli parçaların hala yabancı menşeili olduğunu belirten uzmanlar, Çin'de 30 dolar işçi ücretinin ABD'de 300 dolara kadar çıkabileceğini hatırlatıyor. Bu da rekabetçi fiyatlı ürün sistemini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Tüketicilere Tavsiye

Wall Street Journal'ın tüketicilere önerisi ise şu şekilde:

"Yeni bir iPhone almayı düşünüyorsanız acele etmeyin. Mevcut telefonunuzu mümkün olduğunca uzun süre kullanın."



