Özel: CHP artık sokaklardan çekinmeyen bir parti

Özel, partisince Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde düzenlenen "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, "Ülkede geçim yok, artık seçim olacak" dedikleri için kendilerine bir "darbe" girişiminde bulunulduğunu ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayının tutuklandığını öne sürdü.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği 23 Mart'taki ön seçime 15,5 milyon vatandaşın katıldığını belirten Özel, "O irade, patronun millet olduğunu, Amasya Tamimi'nden beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ilan ettiğinden beri bizim peşinden gittiğimiz yol demokrasi yoludur. Bizim vekil, sizin asil olduğunuzu, gerçek söz sahibinin millet olduğunu bilen, onu küçük görenlerin de tarihe gömüleceğini bilen bir anlayıştan geliyoruz biz." diye konuştu.

Ön seçimin halka açılmasının ardından CHP'yi karıştırmak isteyen kötü bir aklın, partiye kayyum atamaya kalkıştığını iddia eden Özel, bunun önüne geçmek için olağanüstü kurultay kararı aldıklarını vurguladı.

Televizyon kanallarında CHP'nin kurultay sürecine ilişkin yapılan tartışmalara en iyi cevabı delegelerin verdiğini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünden itibaren salondaki birliktelikle, seçimin sonuçlarıyla ve birazdan yapacağımız Parti Meclisi'nin sonuçlarıyla delegelerimiz bugün kullandıkları ellerindeki o listeleri kağıda geçirecek, iradeyi sandığa yansıtacak, sonra da o kağıdı yandaş basının ağzına tıkayacaklar. CHP, artık evlerde oturmayan, sokaklardan çekinmeyen, meydanları dolduran, mücadeleyi nereye çağrılıyorsa orada veren dinamik bir partidir. Son birkaç ayda bizlere katılan 400 bin yeni, çoğu genç üyemizle birlikte CHP bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir. CHP'yi kimse tutamaz."

CHP'nin, sosyal demokratlara olduğu gibi muhafazakar, milliyetçi, liberal ve Kürt demokratlarına da kapılarını ardına kadar açtığını vurgulayan Özel, en sağdan en sola kadar her görüşten, Türkiye'nin birliğini, dirliğini, gelecekteki güzel günlerini savunan, bayrağıyla sorunu olmayan ve Atatürk'ün kurduğu ülkeye gönül bağı olan herkesi yanlarında gördüklerinin altını çizdi.

"Maalesef birileri bir tren olarak gördüğü, işine gelince bindiği, işine gelince indiği demokrasi treninden 31 Mart'ta indiler ve geçmişte Saraçhane'nin mağduruyken şimdi zalimi oldular" diyen Özel, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesinin mağduruyken, darbe muhatabı iken şimdi 19 Mart darbesinin sahibi oldular. İmamoğlu tutuklanmadan önce bütün darbeciler gibi 15 Temmuz'daki FETÖ'cülerin emir aldığı yere, 12 Eylül'de 'Bizim çocuklar' denilen Kenan Evren ve cuntasının emir aldığı yere bu darbenin planlayıcıları da telefon açtılar, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar. Buradan bütün Türkiye'ye duyuruyorum ki Amerika'da kendi içlerinde İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı. 'Amerika'ya soruldu' açıklamaları var. Ne buradan ne oradan bir ses çıkıyor. İlk günden beri söyledim, darbenin planlayıcıları, uygulayıcıları burada. Kimi hukuk alanında kimi adliyede kimi sarayda ama hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanusun ötesinde. Milletten oy alıp seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, darbeye kalkışan cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum; çık ve kendinden sonraki Cumhurbaşkanına, rakibine yapmaya çalıştığın darbeyi, Amerika'nın icazetini alıp almadığını gözümüzün içine baka baka söyle."

- "Milletin oylarıyla seçilene saygımız var"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından İBB'ye kayyum atanmaması için 7 gün 7 gece boyunca Saraçhane'den ayrılmadığını hatırlatan Özel, "Milletin oylarıyla seçilene saygımız var. 47 yıl birinci parti olamadık, suçu millete atmadık. Erdoğan'ın partisi 22 yıl seçim kaybetmedi, suçu kendimizde aradık. Ancak 31 Mart tarihinden itibaren partimiz ortaya koyduğu öz güvenle, dinamizmle, kararlılıkla 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu ve bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, seçime kadar 47 ay göstermeyi bırakın, 47 gün bile dayanamadılar ve neler yaptılar, neler yaşattılar hep beraber gördük." ifadesini kullandı.

CHP'yi büyütmeye devam edeceklerini belirten Özel, "Gazi Atatürk'ün partisini iktidar yapana, bu milletin yüzünü güldürene kadar durmayacağım, durmayacağız. Biz güçlüyüz, haklıyız, kazanacağız." dedi.

Moral üstünlüğün, çoğunluk enerjisinin kendilerinde olduğunu vurgulayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "erken seçim" çağrısını yineleyerek, sandığı getirtmenin yolunun 28 milyon imzayı ortaya koymak olduğunu söyledi.

Mitingde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mesajı okudu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılımcılara hitap etti.