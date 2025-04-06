O ilin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar kürüme çalışmaları için bölgede hazır bekliyor.

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