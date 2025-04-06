Şanlıurfa'da silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

Kavgada yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan baba Enver K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Hasan K. (53) tabancayla yeğeni Enver K. (38) ile yeğeninin oğlu Ebubekir K'ye (22) ateş etti.

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