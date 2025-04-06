Fenerbahçe, liderle puan farkını 3'e indirdi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda 9 dakika içinde öne geçti. Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın hat-trick'i ve Milan Skriniar'ın 1 golüyle maçı 4-1 kazandı. Ligde şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray'a Ziraat Türkiye Kupası'nda kaybederek elenen sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından ligde 3 puana ulaşmayı başardı. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde son 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.