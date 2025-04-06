Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yoğun geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'ndaki Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Bolu Tünel Merkezi'nde anlık olarak bayram tatili dönüşünde olan sürücülerin trafik akışlarını takip etti. Tünelde ve karayollarında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden de bilgi alan Uraloğlu, trafik güvenliğini artırmak için talimatlar verdi. Bakan Uraloğlu, 7/24 görevi başında çalışan Karayolları görevlilerine teşekkür ederek, işletme şefliğinden ayrıldı.