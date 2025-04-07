7 Nisan 2025'ten ödemli gündem başlıkları
7 Nisan 2025'ten ödemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kişisel Veriler ve Hukuki Güncellemeler 2025 Perspektifi - Kişisel Verileri Koruma Günü Programı"na katılacak.
(İstanbul/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi'nin açılış törenine, Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi 2. Dönem ile Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması 1. Dönem Ortak Komitesi toplantılarına katılacak, iş insanlarıyla bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak.
(Abu Dabi)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılacağı üçlü zirve düzenlenecek.
(Kahire)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası; Göztepe-Gaziantep FK ve Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarıyla sona erecek.
(İzmir/İstanbul/20.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Anadolu Efes-TOFAŞ maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00)
3- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftası, Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Eskişehir/16.00)
4- Avrupa Güreş Şampiyonası, Slovakya'da başlayacak.
(Bratislava)