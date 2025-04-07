CHP Parti Meclisi listesine kimler girdi?

Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 52 kişilik anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı. Diğer listelerden hiçbir isim PM'ye girmeyi başaramadı.

Yavuzyılmaz'ı, 856 oyla İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve 815 oyla Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip etti. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde ise ilk sırada Özgür Sağlam yer aldı.

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