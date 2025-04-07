TBMM'de İklim Kanunu Görüşmeleri Başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ramazan Bayramı'nın ardından çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. AK Parti tarafından hazırlanan iklim kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nun gündemine taşınacak. Bu düzenleme, iklim değişikliği ile etkin mücadeleye olanak sağlayarak çevresel sorunların çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

İklim Kanunu Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda Ele Alınacak

AK Parti'nin sunduğu teklif kapsamında, her ilde vali başkanlığında bir İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulması planlanıyor. Ayrıca, yerel iklim değişikliği eylem planları hazırlanarak, bölgesel çözümler üretilecek.

Sıfır Atık Sistemi ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı Artacak

Düzenleme ile sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı artırılarak, çevre dostu uygulamalar teşvik edilecek. Su kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak için gerekli planlamalar yapılacak.

Bolu Kartalkaya'daki Yangın Faciası

Meclis'teki komisyonlar da yoğun mesai yapacak. Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangını Araştırma Komisyonu, yeni haftada iki toplantı gerçekleştirecek. Yangın soruşturmasında görevli bilirkişilerden bilgi alınacak ve sürecin detayları incelenecek.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Sunumları

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda ise Adalet Bakanlığı yetkilileri ve uzmanlar sunumlar yapacak. Bu sunumlarla birlikte yapay zeka teknolojilerinin hukuki ve etik boyutları üzerinde durulacak, olası düzenlemeler değerlendirilecek.