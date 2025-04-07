Adana'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Adana'da gece yarısı meydana gelen sarsıntı yürekleri ağza getirdi. AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı, işte bölgede son durum...

ADANA'DA DEPREM

Adana'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 03:50 sularında meydana gelen şiddetli sarsıntının merkez üssü Ceyhan ilçesi olarak açıklandı. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

GECE BOYU SALLANDILAR

Öte yandan Muğla, Malatya, Hatay, Denizli ve Yozgat'ta da gece boyu ufak çaplı sarsıntılar oldu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.